В Мурманске предложили увеличить тариф на пассажирские перевозки

Количество пассажиров уменьшилось в весенние месяцы. Фото: правительство МО

На прошлой неделе серьезное обсуждение в Мурманской областной Думе вызвал законопроект о передаче полномочий по пассажирским перевозкам от муниципалитетов минтрансу. Несмотря на то, что ряд депутатов, а также прокуратура были против скоропалительного, по их мнению, одобрения проекта, все-таки он был принят большинством голосов.

Однако полемика на этом не закончилась, а продолжилась на заседании Совета депутатов Мурманска 29 сентября.

- Нам сказали, что транспортное обслуживание станет лучше. Хочется услышать, что плохого было в транспортном обслуживании города Мурманска? - отметила на обсуждении Тамара Прямикова.

Депутат и генеральный директор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков предложил провести встречу с участием представителей ведомства и муниципалитетов, чтобы еще раз проговорить все тонкости новшества, которые сейчас понятны далеко не всем перевозчикам и чиновникам.

- Транспорт стал одной из самых пострадавших отраслей во время пандемии, причем работа выполняется практически в том же объеме, что и в прошлом году. Количество пассажиров уменьшилось только в определенные месяцы - это март и апрель - до 70%. Суммы ущерба колоссальные. Получили помощь из федерального бюджета в виде кредита, надеемся, что безвозвратного, - отметил Сергей Коробков.

До перехода транспорта из-под крыла муниципалитета к минтрансу в администрации еще успеют рассмотреть тарифы на новый год.

- Думаю, стоит внимательно подойти к этому вопросу, учитывая прогноз на бюджет (его дефицит может составить более миллиарда рублей из-за пандемии. - Ред.). Понимаю, это тяжелое решение. Но, может, это и поможет выжить транспорту, - добавил депутат.

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