И.о. директора управления дорожного хозяйства Мурманска стала почетным гражданином города-героя

Галина Бальбус стала почетным гражданином Мурманска. Фото: Администрация Мурманска

Перед Днем города в Совете депутатов по традиции выбирают тех, кто достоин стать почетным гражданином города-героя.

В этом году рассмотрели одну кандидатуру - это и.о. директора Управления дорожным хозяйством Мурманска Галина Бальбус.

- Галина Николаевна отработала более 40 лет в Управлении дорожного хозяйства. Профессионал своего дела, патриот нашего города, - отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Честно говоря, не все депутаты поняли, почему именно Галину Бальбус надо присвоить звание почетного гражданина. Дело в том, что ее кандидатуру рассматривали на заседании постоянной комиссии по социальной политике горсовета, на котором присутствуют далеко не все депутаты.

На самом заседании раскрывать все данные о кандидате не стали, сославшись на персональную информацию. Однако призвали коллег не сомневаться в правильности решения, хотя в этом году работа Управления и подвергается серьезной критике из-за ремонта дорог.

- Буквально вчера я был на улице Морская, где работы ведутся в рамках национального проекта. У меня были серьезные замечания именно к заказчику - Управлению дорожным хозяйством. Общался с мастерами, советовались и не могли найти решение. Решили, что сейчас придет Галина Николаевна и что-то придумает. Она приехала с другого объекта и сразу нашла техническое решение по доступной среде при ремонте дорог и тротуаров. Вот что значит профессионализм и опыт работы, - отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Большинством голосов Галина Бальбус была удостоена чести стать почетным гражданином Мурманска. Награждение обычно происходит во время празднования, которое в этом году пройдет в режиме онлайн.

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