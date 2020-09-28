Погода в Мурманске и области на 29 сентября 2020 года: туман, до +15 градусов

Погода в Заполярье пока что капризы не показывает. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода в Мурманской области сохраняется относительно теплой. Начало недели даже не предвещает заморозков и сильных дождей, что немного удивительно для конца сентября в Заполярье.

- В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять периферия антициклона с центром над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 29 сентября в регионе будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днем +10+15 градусов.

Напомним: в Мурманске во второй раз зацвела сирень. Специалисты отмечают, что это может быть связано с несколько факторами.

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