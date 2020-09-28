Оперативный штаб в Мурманской области рассказал, как медработники переносят прививку от коронавируса

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Мурманскую область ограниченным количеством. Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошлой неделе в Мурманскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V". В первый раз в регион в специальном термоконтейнере доставили совсем немного лекарства.

Всю партию увезли в Мурманскую областную больницу, ведь первыми от коронавируса в Заполярье прививают медработников, которые работают в зоне риска, но только с их согласия. На вакцинацию согласились 24 сотрудника.

- По правилам вакцинации, особенно внимательно за состоянием получивших прививку наблюдают в течение первых трех суток. За это время пятеро привившихся сообщили о незначительных кратковременных изменениях самочувствия. Однако в министерстве здравоохранения Мурманской области отметили, что это соответствует нормальной реакции организма, согласно инструкции по применению вакцины, - пояснили в оперативном штабе.

А пока жители Мурманской области могут сделать прививку от гриппа. На нее с начала сентября согласились уже 142 тысячи северян.

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