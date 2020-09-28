Житель Мурманска из-за личной неприязни забил насмерть 87-летнюю женщину

Мужчину ждет суд. Фото: unsplash.com

Страшная сцена развернулась прошедшей весной в одной из квартир в Мурманске и изменила судьбы, по крайне мере, трех людей.

Как установило следствие, ночью 28 марта 2020 года мужчина распивал спиртное со знакомой в доме на улице Александрова. Там же жила и ее пожилая 87-летняя мать, с которой у северянина произошел конфликт на почве неприязненных отношений. Решать возникшие разногласия мирно он не стал, а прибег к физической расправе.

- Понимая, что престарелая женщина не сможет защитить себя и оказать сопротивление, злоумышленник с силой избил ее кулаками и ногами, а затем, перетащив ее в подъезд, много раз ударил металлической входной дверью по голове, теле, рукам и ногам, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

После преступления он оставил пострадавшую пенсионерку на крыльце, а сам вернулся в квартиру, где впоследствии его задержали полицейские. Женщина от множественных телесных повреждений скончалась на следующий день в больнице.

На жестокого мурманчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Пока что северянин заключен под стражу, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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