Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "В Мурманской области смертность от коронавируса н 20% ниже, чем по России"

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области, как и во многих других регионах России, наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В нашем регионе ситуация пока не критична, но все же в правительстве Заполярья рассматривают возможность введения ограничений, а губернатор Андрей Чибис призвал мобилизовать систему здравоохранения.

- Надо привести медицинскую систему в режим повышенной готовности. Все выводы по первой волне должны быть сделаны. Хочу отметить, что летальность от коронавируса в Мурманской области на 20% ниже, чем по стране и в 2,5 раза ниже, чем по Северо-Западу. Но расслабляться нельзя, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: ранее наш регион вошел в топ-3 субъектов по смертности от коронавируса на 100 тысяч населения.

На этой неделе в Мурманской области пока не стали вводить новые ограничения по коронавирусу. Но госслужащих частично переводят на удаленку.

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