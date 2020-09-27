ДТП в Мурманске: столкнулись Renault, одна машина загорелась

Одна из иномарок после столкновения загорелась. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ранним утром воскресения в Мурманске случилась серьезная авария. В 5.10 у дома №8 на улице Полярные Зори столкнулись две иномарки.

- По предварительной информации, водитель первого Renault, двигаясь со стороны улицы Книповича в сторону улицы Гвардейская, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение со вторым Renault, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир второго Renault получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении города Мурманска. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Одна из иномарок после столкновения загорелась.

- Один из автомобилей загорелся, по прибытию - горение салона и моторного отсека по всей площади. Спасателями проводилась работа по осмотру места ДТП, обеспечение безопасности, сбор данных, стабилизация т/с, отключение АКБ, тушение пожара, - уточнили в МЧС по Мурманской области.

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