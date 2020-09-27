С мемориала в Кандалакшском районе пропали имени бойцов Красной Армии

С мемориала пропали имена 240 красноармейцев. Фото: администрация Кандалакшского района

В непростой ситуации пришлось разбираться главе Кандалакши Михаилу Павлову. К нему обратились родственники солдат, павших в годы Великой Отечественной войны: имена их родных пропали с мемориала, расположенного в Кандалакшском районе.

Всего с памятника исчезли упоминания о 240 красноармейцах. В год 75-летия Великой Победы - это не та новость, которую хочется услышать. Обнаружили пропажу представители военно-патриотического клуба «Поиск» из Полярных Зорь.

По время разбирательства удалось выяснить, что реконструкцией мемориала занималась общественная организация «Новое поколение», которая с Советом ветеранов тщательно выверяла все списки.

Глава Кандалакши Михаил Павлов лично разбирался в истории с мемориалом. Фото: администрация Кандалакшского района

- Оказалось, что 240 бойцов, чьи имена не были занесены на памятник вновь, похоронены в другом месте, на другом захоронении. И там их имена указаны. Еще несколько бойцов (судя по архивным документам 1944-го года), в том числе, красноармеец Каршов, похоронены в других местах, но там информация об этом отсутствует. Поэтому эти сведения проверялись и уточнялись. В любом случае, считаю, что работа по реконструкции мемориала проведена недостаточно корректно, - отметил Михаил Павлов.

Он дал поручение откорректировать информацию обо всех бойцах до середины октября. Работу будут проводить вместе с "Поиском".

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