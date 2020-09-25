Погода в Мурманске и области на 26, 27 сентября 2020 года: снова похолодает

В Заполярье становится прохладнее. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

К концу недели в Мурманской области на удивление стало тепло. Но, к сожалению, долго радоваться солнышку северянам не пришлось. На выходных последние частички бабьего лета уже испарятся.

- В ближайшие дни характер погоды в нашем регионе изменится. 26 и 27 сентября ожидается, что на Кольский полуостров начнет поступать холодная воздушная масса, будет преобладать ветер северных направлений, временами пройдет дождь, преобладающая температура воздуха днем составит +6+12 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 26 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Ветер ночью юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +7+12 градусов.

Напомним: в Мурманской области выпал первый снег. Местные жители делятся снимками кружащих белых мух.

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