Жителя Самарской области обманул продавец автомобильных дисков из Мурманска

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: unsplash.com

Доверчивые жители Мурманской области то и дело попадаются на удочку мошенников, отдавая аферистам огромные суммы денег. Но на этот раз жуликом оказался как раз-таки житель заполярной столицы, который обманул покупателя из Самарской области. Последний обратился в полицию Мурманска, указав, что у него похитили 6 тысяч рублей.

- На сайте объявлений мужчина нашел информацию о продаже автомобильных дисков. Он списался с продавцом, в анкете которого было указано, что он мурманчанин. По указанному номеру счета житель Самарской области перевел деньги за покупку. Товар прибыл вовремя, однако в посылке оказались диски другой марки и более низкого качества, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого северянина. Им оказался 28-летний молодой человек, который признался в содеянном. Злоумышленник объяснил, что хотел получить выгоду на продаже товара и надеялся, что покупатель не заметит подмены.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас недобросовестный продавец находится под подпиской о невыезде.

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