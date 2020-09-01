Мурманский магазин медтехники "подарил" мошенникам 210 тысяч рублей на несуществующие маски

Жуликам грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обычно мошенники наживаются на доверчивых северянах преклонного возраста, но иногда в их сети попадают и целые организации.

В отдел полиции Мурманска обратился управляющий компании по продаже медицинской техники. Он рассказал, что у предприятия похитили средства мошенники, которые прикинулись поставщиками товара.

- Мужчина объяснил, что на сайте по продаже медоборудования его фирма опубликовала запрос на поставку рентгеновского аппарата и партии медицинских масок. Через некоторое время на электронную почту организации пришли коммерческие предложения. Сотрудник связался с менеджерами по продаже и договорился о покупке. В итоге компания оплатила стоимость товаров на 210 тысяч рублей, но так их и не получила в оговоренный срок, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники предприятия попытались связаться с менеджерами фирм-поставщиков, однако сайты были заблокированы, а телефоны стали не доступны.

По данному факту возбуждено уголовное дели по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Теперь аферистам грозит лишение свободы до 2 лет.

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