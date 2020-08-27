Жительница Мончегорска лишилась 5 миллионов рублей на игровой бирже

На злоумышленников завели уголовное дело. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

31-летняя жительница Мончегорска попалась на удочку мошенников, да еще как! Аферисты сорвали большой куш - доверчивая женщина перевела им более 5 миллионов рублей.

Выяснилось, что около месяца назад северянка решила подзаработать в интернете, зарегистрировавшись на игровой площадке. Сделав минимальную ставку - 180 долларов, северянка выиграла и смогла забрать свою прибыль.

- После этого с мончегоркой связалась незнакомка, которая стала ее консультантом. По словам последней, для получения реального дохода нужно было вложить 50 тысяч долларов. Та согласилась и внесла требуемую сумму. В дальнейшем азартная северянка продолжала вкладывать в платформу деньги, которые брала в кредит и в долг у родных. В итоге, почти за месяц она потратила на бирже больше 5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Спустя время женщина решила забрать свои средства, но в ответ ей сказали, что это невозможно. Якобы брокеры подозревают ее в мошенничестве и требуется время на проверку. Затем мончегорке сообщили, что нужно оплатить подоходный налог от суммы выигрыша. Когда женщина внесла деньги для оплаты "налога", то консультант исчез, а финансы были переведены на неизвестный счет.

В беседе со следователем северянка пояснила, что о таких случаях обмана знала, но доверилась злоумышленникам в надежде приумножить свой капитал.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

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