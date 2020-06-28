2020-06-28T13:36:41+03:00
Происшествия

Жительница Апатитов лишилась 50 тысяч рублей, когда захотела прибавку к пенсии

Женщина попалась на удочку мошенников в соцсети
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Аферисты продолжают обогащаться на доверчивых северянах. Очередной их жертвой стала 65-летняя жительница Апатитов. Пожилая женщина обратилась в полицию, рассказав, что незнакомцы похитили ее деньги.

Она объяснила, что накануне ей в социальной сети пришло сообщение, где со страницы знакомой ей рассказали о возможности получения единовременной выплаты к пенсии, но для этого нужно указать номер банковской карты.

- По указанию «приятельницы» апатитчанка сообщила данные карты, затем злоумышленник попросил продиктовать ему коды, которые придут на мобильный телефон. После все этого аккаунт лжезнакомой был удален, а северянке начали приходить смс-сообщения о снятии денег с ее банковской карты несколькими операциями в общей сумме почти 50 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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