В Кандалакше женщина по разрешению проводника на ходу спрыгнула с поезда

Мужчине назначили штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прыжки с движущегося поезда обычно происходят только в кино, но на этот раз подобная ситуация произошла в реальной жизни, которая ничем хорошим не закончилась.

Дело было так. Проводник вагона №21 пассажирского поезда "Мурманск-Санкт-Петербург" заметил, что одна из провожавших задержалась в купе, и предложил ей сойти с уже отходившего состава от станции в Кандалакше, открыв боковую дверь тамбура. Женщина решила, что идея неплохая - она выпрыгнула с поезда, который уже начал движение, и упала на перрон, получив тяжелые травмы.

На проводника, жителя Мурманска, завели уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- Обвиняемый вину признал полностью, искренне раскаялся, принес пострадавшей свои извинения, компенсировал затраты на лечение и возместил моральный вред. Кандалакшский районный суд назначил мужчине штраф - 10 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

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