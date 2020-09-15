С поездов "Мурманск - Вологда" и "Анапа - Мурманск" сняли троих дебоширов

Мужчинам грозит до 15 суток лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ехать под стук колес и смотреть на мелькающие за окном деревья, поля и маленькие домики любят все, кто предпочитает самолетам поезда. Но далеко не всегда везет с попутчиками - некоторые из них бывают уж слишком шумными, и тогда вся романтика подобных путешествий вмиг растворяется.

Так, в минувшие выходные карельским стражам порядка поступило сообщение о том, что к прибывающему на станцию Кемь поезду «Мурманск – Вологда» требуется наряд транспортной полиции. Оказалось, что там ехали два жителя Вологодской области, которые были подшофе. Нарушители злоупотребляли спиртными напитками и игнорировали требования поездной бригады.

Подобная ситуация произошла и в Сегеже. Там к сотрудникам транспортной полиции с заявлением о неадекватном поведении пассажира поезда «Анапа - Мурманск» обратился начальник состава. Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что 29-летний житель Карелии совсем не реагировал на замечания поездной бригады и мешал отдыху других пассажиров.

- Правонарушителей сняли с поездов по актам поездных бригад. В отношении недобросовестных пассажиров составлены административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Им грозит лишение свободы сроком на пятнадцать суток, - рассказали в УМВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

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