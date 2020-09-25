Сборная Снежногорска сыграет в полуфинале Высшей Лиги КВН

Сборная Снежногорска второй раз за свою историю сыграет в полуфинале Высшей Лиги КВН. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

Сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" сыграет в полуфинале Высшей лиги КВН 26 сентября. Команда уже была финалистом Высшей Лиги в прошлом году, а также неоднократно получала призы на музыкальном конкурсе "Голосящий КиВиН". В этот раз против северян будут играть команды "Доктор Хаусс" (Могилев), "Полуостров" (Симферополь), "Станция Динамо" (Москва), "Михаил Дудиков" (Ставрополь).

Тренируется команда в городском Доме молодежи, где есть площадка для выступлений и опытные редактора, которые уже участвовали в Высшей Лиге.

- В наших стенах мы всегда рады как опытным командам, так и тем, кто делает первые шаги в КВН, - отметил директор "Дома молодежи" Леонид Мостовой.

Есть ли у команды среди подготовленного материала номер, который мог бы повлиять на победу команды?

- Эта непредсказуемая игра. И быть на сто процентов уверенным здесь нельзя, - рассказал "КП" один из участников Сборной Снежногорска Михаил Матюх.

Сборной предстоит показать себя в конкурсах "Приветствие", "Ситуация" и "Музыкальный фристайл". Также команда открыла запись в группу поддержки на странице своей группы "ВКонтакте", где любой желающий может оставить заявку.

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