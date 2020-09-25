В Кандалакшском районе ищут мужчину, который, по словам очевидцев, приставал к мальчику

В Кандалакшском районе проводится проверка из-за поста в "ВКонтакте". Фото: vk.com/kandvkurse

Днем 24 сентября в нескольких пабликах в "ВКонтакте" появилась информация, что в автобусе, следовавшем по маршруту «Кандалакша — Полярные Зори», мужчина приставал к восьмилетнему мальчику.

Как говорилось в записи, все произошло на глазах у мамы ребенка еще 22 сентября. При этом не уточнялось, что именно сделал мужчина. Вскоре пост исчез с просторов Интернета. Зато не пропал интерес к этой истории у следователей.

- Проводится процессуальная проверка, в ходе которой установим все обстоятельства произошедшего, в том числе факты о которых говорилось в публикации. Опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия. По завершении следствием будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Мурманские СМИ уже окрестили мужчину педофилом.

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