Как жителям Мурманской области оформить визу в Норвегию

В Норвегию попасть непросто. Фото: unsplash.com
Несмотря на то, что некоторые страны уже открыли свои границы для россиян, путешествовать по миру все еще затруднительно. Так, жители Мурманской области не могут оформить визу в соседскую Норвегию даже на будущее. Так что пока в стране фьордов действуют ограничения из-за коронавируса, рассчитывать на путешествие в скандинавскую страну не стоит.
- Заявления на получение визы и вида на жительство в Норвегии рассматриваются в Посольстве Королевства Норвегия в Москве. Все заявления подаются исключительно через визовые центры. В Мурманске он находится на улице Карла Либкнехта, 13. Сейчас выдача виз приостановлена из-за ситуации с распространением коронавируса, - с сожалением ответили в генеральном консульстве Норвегии в Мурманске.
Попасть в Норвегию на данный момент могут только родственники норвежцев и те, кто имеет там вид на жительство.
Напомним: стало известно, продлеваются ли ограничения на посещение Финляндии.
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