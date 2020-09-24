Как жителям Мурманской области оформить визу в Норвегию

В Норвегию попасть непросто. Фото: unsplash.com

Несмотря на то, что некоторые страны уже открыли свои границы для россиян, путешествовать по миру все еще затруднительно. Так, жители Мурманской области не могут оформить визу в соседскую Норвегию даже на будущее. Так что пока в стране фьордов действуют ограничения из-за коронавируса, рассчитывать на путешествие в скандинавскую страну не стоит.

- Заявления на получение визы и вида на жительство в Норвегии рассматриваются в Посольстве Королевства Норвегия в Москве. Все заявления подаются исключительно через визовые центры. В Мурманске он находится на улице Карла Либкнехта, 13. Сейчас выдача виз приостановлена из-за ситуации с распространением коронавируса, - с сожалением ответили в генеральном консульстве Норвегии в Мурманске.

Попасть в Норвегию на данный момент могут только родственники норвежцев и те, кто имеет там вид на жительство.

Напомним: стало известно, продлеваются ли ограничения на посещение Финляндии.

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