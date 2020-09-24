В Мурманской областной научной библиотеке открылся обновленный зал искусств

В зале искусств будут проводить выставки и мастер-классы. Фото: vk.com/murmannauchka

Мурманская областная научная библиотека преобразилась - после ремонта там открылся обновленный Зал искусств со стильным интерьером. Место для творческого вдохновения расположилось на третьем этаже культурного учреждения. Посетителей ждут новейшие книги и свежие журналы по искусству, отличный проигрыватель и уютные кресла!

- У нас вы можете полистать великолепно изданные художественные альбомы или почитать графические романы, послушать виниловые пластинки или посмотреть видеофильмы. Всю литературу теперь можно брать на дом. Надеемся, у Зала искусств большое будущее, ведь там есть все возможности для проведения лекций, мастер-классов и выставок, - отметили в библиотеке.

Ремонтные работы проводились в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона».

Напомним: в Мурманской областной библиотеке также появится планетарий. Открытие запланировано на октябрь этого года.

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