В Мурманской области шанс получить губернаторский стартап больше у тех, кто привлекает к работе осужденных

Результаты взаимодействия с УФСИН обсудили в правительстве. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

Проблема трудоустройства осужденных назрела давно, но надо отдать должное, что ее пытаются решить на всех уровнях власти. Так, в рамках рекомендаций комитета Совета Федерации по экономической политике учреждения УФСИН по Мурманской области взаимодействуют с государственными и муниципальными учреждениями региона. Результаты такого сотрудничества в ходе рабочей встречи обсудили заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов и начальник регионального УФСИН Дмитрий Тарасов.

- Уже есть примеры успешного взаимодействия с государственными и муниципальными заказчиками и частными предпринимателями. Однако помимо небольших поступающих заказов центры трудовой адаптации осужденных крайне нуждаются в долгосрочных крупных заказах для привлечения максимального числа своих подопечных к оплачиваемому труду, - отметил Дмитрий Тарасов. – Также увеличилось количество обращений по вопросам трудоустройства осужденных к принудительным работам.

Чтобы поддержать УФСИН, министерство инвестиций Мурманской области включило в список приоритетных групп для предоставления губернаторского стартапа организации, привлекающие к труду осужденных, производство, организованное на площадках исправительных учреждений.

Однако нерешенные вопросы все же остаются. В частности, так и не найдены помещения для создания исправительных центров или их участков. Прорабатывается вопрос использования труда осужденных к принудительным работам в сфере переработки твердых бытовых отходов.

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