Земли Минобороны в Териберке могут попасть в состав природного парка

В Териберке определяются с границами будущего природного парка. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В конце августа стало известно, что в Мурманской области будет проводиться переучет земель Минобороны. Сейчас большие территории ведомства никак не используются, а могут пойти под строительство жилых домов, баз отдыха и т.д.

Первые результаты такой работы есть.

- Обсудили с Министерством обороны вопрос передачи нескольких земельных участков в Териберке. Ведомство не использует эти земли, а мы сможем включить их в природный парк, который сейчас на этапе проектирования, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Напомним, до 1 февраля ученые Кольского научного центра РАН должны представить свое исследование на тему, какие территории могут войти в будущий природный парк в Териберке. А в сентябре появятся результаты социологического опроса, рады ли жители села такой охраняемой природной территории.

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