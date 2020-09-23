Полицейские задержали жителя Ковдора, который семь раз поджигал квартиры в местном общежитии

Доступ в погоревшие помещения ограничили. Фото: администрация Ковдора

На минувших выходных жильцам общежития в Ковдоре, что находится на улице Баштыркова, 1, пришлось нелегко. Дело в том, что в доме произошла целая серия пожаров, которые устроил один поджигатель. В течение нескольких дней огнеборцы семь раз выезжали на место происшествия.

- Квартиры, в которых произошли пожары, имели свободный доступ и были захламлены мусором. Благодаря оперативной работе и слаженным действиям пожарных удалось избежать тяжких последствий: спасены четыре человека и четырех человек эвакуировали. Предварительная причина всех возгораний — умышленный поджог, - рассказал глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов.

Злоумышленника уже задержали. Сейчас ведется расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Поджигателем оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за воровство и кражи. 24 сентября его дальнейшую судьбу решит суд, - уточнил источник "КП".

Тем временем, здание общежития взято под особый контроль. Полиция и управляющая компания ограничили доступ посторонних в помещения, где произошел пожар.

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