Изменен Устав Мурманской области

Устав Мурманской области был изменен в связи с поправками в Конституцию. Фото: правительство Мурманской области

Одной из самых острых тем на заседании Мурманской областной Думы, состоявшемся 22 сентября, стало обсуждение изменения Устава Мурманской области. Его приводили в порядок в соответствии с поправками в Конституцию.

В частности, в документе теперь будет прописано, что губернатору запрещается иметь и открывать счета в иностранных банках, хранить там наличные и ценности. Также меняется порядок назначения прокуроров. Так, упраздняется правило, что прокурор Мурманской области назначается на должность Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с областной Думой и Правительством области в установленном ими порядке.

Не все поправки были приняты депутатами безоговорочно. Так, представитель "Справедливой России" Александр Макаревич возмутился тому, что у Мурманской областной Думы отбирают право вносить комментарии и правки к постановлениям регионального правительства с целью их доработки.

Но, несмотря на то, что не все депутаты поддержали законопроект, он был принят большинством голосов.

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