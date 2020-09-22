Житель Мурманска получил условный срок за сломанные колени знакомого

Северянин признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний мурманчанин оказался перед судом за серьезное избиение знакомого.

Известно, что утром 6 декабря прошлого года мужчина поссорился с северянином, которого явно недолюбливал. Решать конфликт словесно он не захотел, поэтому зарядил оппоненту кулаком в лицо. Затем, вооружившись палкой, похожей на биту, он три раза ударил ей по коленям пострадавшего. В итоге тот получил травму левого коленного сустава, что расценивается как средний вред здоровью.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Сейчас ему вынесли приговор.

- Мужчина явился с повинной и полностью признал свою вину. Октябрьский районный суд назначил северянину два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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