В Мурманской области выросло число автомобилей

С каждым годов автомобилей в Заполярье становится все больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Современный человек не мыслит своей жизни без автомобиля. Однако раз в год 22 сентября сознательные северяне меняют уютный и теплый салон своего «железного коня» на общественный транспорт, велосипед или пешую прогулку. Именно в этот день отмечается Международный день без автомобиля. Акция позволяет сократить вредные выбросы в атмосферу почти на 3 тысячи тонн. Тем не менее, количество машин в Заполярье неуклонно растет.

- По информации УГИБДД по Мурманской области, в начале 2019 года в регионе было зарегистрировано почти 294 тысячи автотранспортных средств. К началу 2020-го эта цифра выросла на девять тысяч и превысила 303 тысячи единиц техники, - сообщает Мурмансктат.

По данным ведомства, расходы северян на транспорт тоже увеличились. В 2019 году каждый житель Мурманской области израсходовал на услуги транспорта более 10 тысяч рублей. В целом же затраты северян на эти цели составили 7,6 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2018 году на транспорт было потрачено 7,3 миллиарда рублей.

Так что услугами «железных коней» северяне пользуются весьма активно и вряд ли откажутся от техники ради экологии.

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