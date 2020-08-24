Житель Мурманска выиграл в лотерею автомобиль за 600 тысяч рублей

Мурманчанин оформил приз деньгами. Фото: пресс-служба "Столото"

Нежданно негаданно к жителю Мурманска прикатило колесо фортуны - Алексей Шапкин выиграл автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей в «Русском лото». Ему повезло в 1331-ом тираже.

Год назад по совету знакомого победитель установил мобильное приложение «Столото». С тех пор пару раз в месяц он испытывает удачу и участвует в розыгрышах. Мужчина уверен, что разрабатывать тактику бессмысленно и удача может прийти в любой момент, поэтому выбирает билеты наобум. О победе счастливчик узнал, когда посмотрел результаты розыгрыша в Интернете.

- У меня было три билета, проверяли вместе с женой. Два билета были с небольшими выигрышами, а третий подарил нам автомобиль! В тот момент подумал, как нам повезло, - рассказывает мурманчанин.

Свой приз счастливчик оформил деньгами. А как их потратить, он еще не решил.

У победителя спортивная семья. Алексей увлекается боксом, супруга с сыном — легкой атлетикой, а дочь танцами. Свободное время Шапкины проводят на природе, а в отпуск ездят на юг, к теплому морю.

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