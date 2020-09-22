Стали известно, как погиб мужчина, пропавший по дороге из Мурманска в Белоруссию

Смерть мужчины имела ненасильственный характер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К сожалению, 40-летнему Сергею Буткевичу, который 16 сентября выехал на Citroen из Мурманска в сторону Белоруссии, не суждено было вернуться домой живым и невредимым. Напомним: тело мужчины нашли спустя несколько дней после того, как он отправился в путь, на дороге под Оленегорском рядом с автомобилем. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Тем временем жена погибшего Юлия Буткевич поделилась в соцсетях подробностями о смерти своего мужа.

- Сергей погиб ненасильственной смертью. Это было не убийство, не суицид. Вышел в кустики и стало плохо. Умер сразу, - сообщила печальные подробности Юлия Буткевич в группе поисково-спасательного отряда "МурманСпас".

Из-за чего конкретно скончался мужчина, предстоит выяснить следователям.

Напомним: тело погибшего под Мончегорском мужчины побывало в зубах диких зверей. Проверка по факту смерти Виталия Колобова продолжается.

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