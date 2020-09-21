Ремонт дорог в Мурманске закончат к концу сентября

В работе остаются 12 объектов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С ремонтом дорог в столице Заполярья в этом году беда. Вместо того, чтобы выполнить распоряжение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и уложить асфальт до 1 сентября, подрядчики наоборот решили двигаться черепашьими темпами и не уложились даже к середине первого осеннего месяца.

- Все 27 объектов находятся в работе. Прирост за неделю по ремонту составил 5%, по капительным работам – 1 %. По укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части работы выполнены на 70%, прирост за неделю – 4 %, и тротуаров – на 14%, прирост – 1%, - доложил об успехах минувшей недели министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

Правда, на двух улицах – Горького и Советской рабочие все таки завершили свою деятельность. Еще 13 объектов в различной стадии готовности. В работе остаются 12 объектов.

По словам министра, большую часть объектов подрядчики сдадут до конца сентября. А вот капитальные объекты, среди которых самые сложные улицы Инженерная и Генералова, закончат только в первой декаде октября. Опасно! Кировск уже встретил первый снег, а значит и Мурманску осталось недолго ждать «белых мух».

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