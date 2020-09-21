Шпионский боевик «Баренцево море» снимут в Мурманской области при помощи субсидии из бюджета

В Мурманской области снимут фильм «Баренцево море». Фото: vk.com/murmangov

В Мурманской области в этом году заработала система региональных рибейтов. Те кинокомпании, которые захотят снимать свои проекты в Заполярье, смогут поучаствовать в конкурсе на получение субсидии из регионального бюджета, которая покроет до 30% планируемых затрат. На эти цели из областной казны выделили 5 миллионов рублей.

Первый фильм, который получит рибейт, уже есть. В Мурманской области планируются съемки шпионского боевика под рабочим названием «Баренцево море».

- Кинокомпания «Стар Медиа» победила в конкурсе на предоставление рибейтов, который впервые проводился в Мурманской области. Производитель получит 2 миллиона рублей на покрытие части расходов, понесенных в регионе. Планируется, что фильм продолжит сериал "Черное море". События фильма происходят в 1944 году и раскрывают историю подлинного героизма мурманчан, трудившихся для Победы, - рассказали в министерстве культуры Мурманской области.

С 21 сентября начнется прием заявок на новые к субсидии.

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