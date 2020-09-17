Из бюджета Мурманской области выделили 5 миллионов рублей на рибейты для съемок фильмов

Кинокомпании, которые хотят снимать фильмы в Мурманской области, поддержат рибейтами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вследствие коронавируса в Мурманской области в этом году снято меньше фильмов и сериалов, чем планировалось. Из-за самоизоляции и запрета на массовые мероприятия некоторые проекты пришлось на время заморозить. Но когда-нибудь все закончится, и тогда снова будет: "Камера! Мотор!"

В правительстве Мурманской области намерены поддержать кинокомпании, которые хотят снимать свои проекты в Заполярье. Для этого в регионе заработала система рибейтов - субсидий, которые покроют часть расходов - до 30% от планируемых затрат.

- Теперь кинокомпании могут получить рибейты не только на планируемые съемки, но и уже проведенные в этом году. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 5 миллионов рублей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Чтобы получить субсидию, компании надо заявиться на соответствующий конкурс.

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