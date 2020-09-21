Стали известны подробности об умерших от коронавируса за 18 и 19 сентября в Мурманской области

Число летальных случаев от коронавируса в Мурманской области выросло до 196. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области за сентябрь только 15-го числа никто не умирал от коронавируса. Все остальные дни сообщалось от одной до трех жертв.

На 21 сентября в Мурманской области уже 196 жертв новой коронавирусной инфекциии. В оперштабе региона рассказали о последних умерших.

- 18 сентября скончались три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 72, 80 и 84 года. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, почек, пищеварительной системы, - пояснили в оперштабе.

19 сентября умерли еще два пациента 63 и 89 лет. Они также переносили болезнь в тяжелой форме, а также имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, онкологическое заболевание.

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