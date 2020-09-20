В Мурманске ищут мужчину с татуировкой дракона на предплечье, который уехал в сторону Белоруссии

Куда подевался северянин - остается загадкой. Фото: "МурманСпас"

Мурманчанка Юлия Буткевич просит помощи у неравнодушных северян в поисках своего мужа. 40-летний Сергей Буткевич пропал 16 сентября, когда около 15.00 выдвинулся на своем голубом Citroen C5 (гос. номер 4703-ОТ7) из Мурманска в сторону Республики Беларусь. С тех пор его местоположение неизвестно. Остается надеяться, что с мужчиной не случилась беда.

Сергей был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки. Приметы: рост 176 сантиметров, плотного телосложения.

Особые приметы: на момент исчезновения у северянина была травма - перелом нижней челюсти. Есть большие татуировки на предплечьях - череп и дракон.

Тех, кто обладает любой информацией о местонахождении Сергея Буткевича, просят позвонить по телефонам: 10202 или 02 (полиция) либо волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

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