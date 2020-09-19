Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Автор "Мятной сказки" из Мурманска отказался от прав на книгу

Александр Полярный заявил, что больше не будет писать
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Александр Полярный отказался от прав на "Мятную сказку".

Александр Полярный отказался от прав на "Мятную сказку".

В сентябре популярный писатель из Мурманска Александр Полярный, автор одной из самых модных книг у подростков - "Мятной сказки", сжег почти две тонны своих книг и заявил, что больше ничего не будет писать.

Спустя почти неделю после тех событий Александр сделал новое заявление.

- Я сильно устал от писательства и ухожу из писательской жизни. Это не та цена, которую автор должен платить в 2020 году. Также я отказываюсь от авторских прав и гонорара за "Мятную сказку", а также передаю свою долю в книге "Юпи" соавтору, - говорит Александр в видео, которое выложил на своих страницах в соцсетях.

Также он еще раз объяснил ситуацию вокруг не увидевшей свет книги "Тлеющие ветви леса Блум": несколько лет назад писатель собирал деньги на краундфандинговой платформе. Пользователи перевели почти 800 тысяч рублей, но автор не написал свое произведение. Александра стали обвинять в мошенничестве, но он утверждает, что вернул все деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Курск» погиб не зря!». Автор книги, посвященной трагедии в Баренцевом море, рассказал о подвиге экипажа подлодки, совершенном во имя России, и предзнаменованиях большой беды (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru