Автор "Мятной сказки" из Мурманска отказался от прав на книгу

Александр Полярный отказался от прав на "Мятную сказку".

В сентябре популярный писатель из Мурманска Александр Полярный, автор одной из самых модных книг у подростков - "Мятной сказки", сжег почти две тонны своих книг и заявил, что больше ничего не будет писать.

Спустя почти неделю после тех событий Александр сделал новое заявление.

- Я сильно устал от писательства и ухожу из писательской жизни. Это не та цена, которую автор должен платить в 2020 году. Также я отказываюсь от авторских прав и гонорара за "Мятную сказку", а также передаю свою долю в книге "Юпи" соавтору, - говорит Александр в видео, которое выложил на своих страницах в соцсетях.

Также он еще раз объяснил ситуацию вокруг не увидевшей свет книги "Тлеющие ветви леса Блум": несколько лет назад писатель собирал деньги на краундфандинговой платформе. Пользователи перевели почти 800 тысяч рублей, но автор не написал свое произведение. Александра стали обвинять в мошенничестве, но он утверждает, что вернул все деньги.

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