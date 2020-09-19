В Мурманске начали подготовку ко Дню города

На заседании оргкомитета обсудили День города в Мурманске. Фото: правительство Мурманской области

4 октября Мурманск отметит 104-й день рождения. Но состоится ли в этом году День города или нет, пока не понятно: до 30 сентября запрещены в Мурманской области запрещены все массовые мероприятия, в том числе концерты и праздники. Причина тому - коронавирус.

Впрочем, в администрации Мурманска ко Дню города уже готовятся. На этой неделе состоялось заседание оргомитета по будущему празднику.

- Впервые готовимся к городским праздникам в условиях пандемии и ограничений, связанных с ней. Мы вынуждены уделять самое пристальное внимание безопасности горожан. Это, безусловно, накладывает на программу празднования определенный отпечаток - все основные события и активности будут проводиться на улице, - рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Подготовка к Новому году уже началась. Фото: правительство Мурманской области

Правда, праздник состоится только в том, случае, если позволит эпидемиологическая обстановка.

- Раскрою лишь некоторые детали. В рамках праздника запланированы традиционные спортивные мероприятия на открытом воздухе. Это мотопробег, легкоатлетический забег, заплыв моржей и многое другое. Для самых маленьких организуют детскую зону, а для их родителей праздничную ярмарку. «Центр городского развития» проработает оформление этих мероприятий. Концертная программа - в трех округах. Завершатся массовые гулянья традиционным праздничным салютом на площади Пять углов в 20:00, - сообщила вице-губернатор Оксана Астахова.

Помимо прочего в Мурманске также уже готовятся к празднованию Нового года и встрече барка "Седов".

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