Погода в Мурманске и области на 19, 20 сентября 2020 года: дожди и сильный ветер

Погода в Мурманской области уже не радует солнышком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Мурманской области становится все более и более прохладной. Так, в некоторых районах уже даже выпал первый снег - белые мухи витают над Кировском и в Хибинах. Такая вот она, заполярная осень.

- 19 сентября погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром вблизи побережья Мурмана. В этот день будет облачно, с прояснениями, пройдут дожди. Ветер западный,северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6, днем +5+10 градусов - в пределах климатической нормы, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам заполярных синоптиков 20-21 сентября очередные атлантические циклоны будут смещаться в Норвежское море и оказывать влияние на погоду Мурманской области: местами пройдут дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +5+11 градусов.

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