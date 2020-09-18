Синоптики рассказали, когда ждать первый снег в Мурманской области

Белое покрывало накроет Заполярье, но не в сентябре.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Снег зимой в Заполярье уже давно никто не ждет, потому что всем известно, что он выпадет гораздо раньше. Так, например, в Хибинах первые белые мухи появились еще в августе. Сейчас снежная вуаль продолжает накрывать горы, но вряд ли она задержится надолго.
- На большей части области, в том числе и в Мурманске в ближайшем времени пройдут дожди, а вот на возвышенностях из-за арктической воздушной массы уже будет снег. Он вполне может прилечь на высотах вплоть до 500-600 метров над уровнем моря. В Кировске, который находится на 400 метрах, в первом из населенных пунктов области можно будет увидеть белых мух, но лечь даже ненадолго в городе снег не должен, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".
По словам синоптиков, в других частях области снега пока не предвидится.
- С учетом последних лет ощутимый снег стоит ждать в октябре. Отдельные снежинки появятся раньше, но только в горных районах, - рассказала "КП" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.
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