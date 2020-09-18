В Мурманской области снимут документальный фильм о песнях саами

Фильм будут показывать на мероприятиях, телеканалах и других платформах. Фото: правительство МО

В Заполярье пройдут съемки документального фильма «Голоса саамских селений». Это стало возможным благодаря члену Молодежного совета Ассоциации кольских саамов, специалисту Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера Любови Саламащенко. Она одержала победу в конкурсе проектов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России 2020».

Проект Любови Саламащенко «Фольклорная экспедиция «Голоса предков» направлен на сохранение саамского фольклора. Основная его суть – исследование саамской песни через общение с носителями языка и традиционных знаний.

- Есть современные композиции, которые знает почти каждый человек. А есть те редкие, подзабытые народные песни, которые сохранились лишь в архивах. Это великие мелодии, которые можно в отдельных мелочах, в деталях заставить звучать совершенно по-другому- отметила автор идеи.

Главный результат проекта – это не только оцифровка аудио- и видеозаписей, которые хранятся на старинных носителях у саами, но и создание документального фильма «Голоса саамских селений». Такая кинокартина станет обобщением всей информации о традиционном саамском пении. В дальнейшем фильм можно будет показывать на мероприятиях, телеканалах и других платформах.

Как отметил эксперт грантового конкурса Росмолодежи Игорь Мирошниченко, очень важно успеть сохранить то культурное наследие, которое еще живет в памяти наших бабушек и дедушек. Такие проекты не терпят отлагательств, их необходимо реализовывать здесь и сейчас.

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