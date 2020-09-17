Спасительницы птиц из Мурманска просят помощи у северян, возвращающихся из Москвы или Рязани

Нужна помощь путешественников. Фото: Наталья Раевская

Известные в Мурманске спасительницы птиц Наталья Раевская и Анастасия Тимофеева попали в тупиковое положение - на попечении северянок оказалось восемь птиц, семь из которых - хищники. И пернатым срочно нужен корм, который находится в Рязани. Поэтому мурманчанки ищут неравнодушных путешественников, которые могли бы захватить еду для птичек и привезти ее в областной центр.

- Клич о помощи! Друзья, кто-нибудь едет в ближайшее время из Москвы в Мурманск поездом? Очень нужно привезти коробки с едой для наших птиц. Оформить их нужно на свой билет в багажный вагон. Тара не промокает, не воняет. Естественно багаж оплатим сами, вас отблагодарим. Корм можно забрать также из Рязани. Или, может, кто на машине поедет с пустым большим багажником или салоном, тоже вариант, - отметила на личной странице в соцсетях Наталья Раевская.

Помимо остальных пташек северянки выхаживают еще двух новых пернатых: сокола-дербника и ястреба-тетеревятника, привезенного из Зверосовхоза.

Если кто-то хочет помочь финансово или другими нужными вещами (пеленками, переносками, полотенцами, газетами и т.д.), можно обратиться к Наталье Раевской.

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