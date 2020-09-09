В Мурманске спасают мохноногого канюка с переломом крыла

Птицу ждет долгое восстановление. Фото: Анастасия Тимофеева

У мурманских спасительниц птиц Натальи Раевской и Анастасии Тимофеевой появился новый пернатый пациент, которому срочно нужна была помощь. Мохноногий канюк из семейства ястребиных прибыл к северянкам покалеченный - рентген показал открытый перелом плечевой кости. В итоге, пришлось птицу срочно везти на операцию в Санкт-Петербург. Нарекли пернатого хищника Исбьерном или, попросту, Изи.

- Крыло собрали, на сколько было возможно. Он долго выходил из наркоза, но после поел и вел себя весело и бодро. Теперь все зависит от его организма, ведь попал он к нам не совсем здоровый, не считая перелома, - поделилась на личной странице в соцсетях орнитолог Анастасия Тимофеева. - Огромное спасибо моей коллеге Наталии Беломытцевой за проведенную операцию,за внимательное и бережное отношение к нашему Изи. Также благодарю Фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека» за помощь в сборе средств!

После операции птичка вернется к своим хозяйкам в Мурманск. Лечение и реабилитация займет не один месяц.

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