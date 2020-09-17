Новый мост через реку Кола обещают построить в срок

Строительство нового моста через Колу ведется круглосуточно. Фото: vk.com/strojka_kolski_rajon

Прошло всего неполных четыре месяца с момента, когда обрушился мост через реку Кола (случилось это 1 июня). А новый мост уже почти готов.

Напомним: ЧП нарушило железнодорожное сообщение с Мурманском. Грузовые и некоторые пассажирские поезда смогли прибывать в областной центр, только когда была проложена альтернативная ветка. Тем временем, уже скоро все составы смогут добирать не окольными путями. Работы над новой конструкцией ведутся 24 часа в сутки.

- Строительство нового моста через реку Кола взамен обрушившегося в июне мостового перехода планируется завершить к 1 октября этого года. В настоящее время основная часть работ выполнена. Производится обустройство железнодорожной инфраструктуры и наладка контактной сети, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: новые пролеты уже установлены на опоры, которые находятся на берегу: в самой реке опор больше нет.

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