В Апатитах в двух молодых людей стреляли за то, что назвали мужчину бомжом

Мужчину, который ранил двух молодых людей, продолжают искать.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из-за неосторожного слова два жителя Апатитов оказались в больнице.
15 сентября молодые люди шли по улице Жемчужной, у дома №28 им встретился прохожий, и парни, недолго думая, пошутили, что он выглядит как бомж. Мужчину это задело, он вытащил огнестрельное оружие (пока еще точно не известно, что это было). Увидев это, молодые люди бросились наутек, а "бомж" открыл по ним огонь.
- Жители Апатитов получили ранения: одному пуля попала в руку, другому - в спину. Они обратились за медицинской помощью, а после написали заявление в полицию. Личность злоумышленника не установлена, продолжаются оперативно-розысные мероприятия, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.
Апатитчане заметили, как ищут стрелка: на выезде из города стояли сотрудники полиции с оружием, был объявлен план-перехват
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