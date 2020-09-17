Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Апатитах в двух молодых людей стреляли за то, что назвали мужчину бомжом

Сейчас стрелка ищет полиция
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Мужчину, который ранил двух молодых людей, продолжают искать.

Мужчину, который ранил двух молодых людей, продолжают искать.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за неосторожного слова два жителя Апатитов оказались в больнице.

15 сентября молодые люди шли по улице Жемчужной, у дома №28 им встретился прохожий, и парни, недолго думая, пошутили, что он выглядит как бомж. Мужчину это задело, он вытащил огнестрельное оружие (пока еще точно не известно, что это было). Увидев это, молодые люди бросились наутек, а "бомж" открыл по ним огонь.

- Жители Апатитов получили ранения: одному пуля попала в руку, другому - в спину. Они обратились за медицинской помощью, а после написали заявление в полицию. Личность злоумышленника не установлена, продолжаются оперативно-розысные мероприятия, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Апатитчане заметили, как ищут стрелка: на выезде из города стояли сотрудники полиции с оружием, был объявлен план-перехват

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мончегорске подростки избивают детей на игровой площадке. В полиции уже начали проверку (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

Криминал