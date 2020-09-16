Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: до какого числа сохраняется запрет на работу кинотеатров и массовые мероприятия

В Мурманской области сохраняется масочный режим и ограничения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 сентября северяне ждали, что будут сняты очередные ограничения из-за коронавируса. Точнее, очень уж хочется жителям Мурманской области, чтобы открылись кинотеатры, детские игровые комнаты, театры и наконец-то начались концерты. Но, увы, губернатор Андрей Чибис решил, что лучше перестраховаться и повременить со смягчением правил.

До 30 сентября массовые мероприятия, в том числе и концерты, дискотеки запрещены. Также не будут работать места массового скопления людей, в том числе парки и детские игровые комнаты.

- Исключения сделаны для мероприятий, которые носят сугубо рабочий характер (совещания, встречи, конференции и иное), связаны с профессиональной деятельностью, а также для социально значимых мероприятий в муниципалитетах. Последние можно будет проводить только при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в муниципалитете и по согласованию с межведомственным оперативным штабом на основании обращения главы администрации муниципалитета. При этом, разрешен прокат спортивного инвентаря, туристического снаряжения, детского ассортимента и предметов для отдыха на открытом воздухе при строгом выполнении санитарных требований, - уточнила вице-губернатор Оксана Демченко, которая исполняет обязанности врио губернатора, пока Андрей Чибис работает в Москве.

Также в Мурманской области сохраняется масочный режим.

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