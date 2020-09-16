В Мурманской области спасли собаку, которой поездом отрезало лапу и хвост

Собака попала под поезд, лишилась лапы и хвоста. Фото: vk.com/murmanpriut

Идущий на скорости состав остановить сложно. Машинист может применить экстренное торможение, но шанс, что поезд успеет встать, невелик. А та же собаки могут выскочить перед ним так близко, что даже тормозить нет смысла.

Вероятно, так и произошло с собакой, которую нашли в районе строительство нового железнодорожного моста на перегоне станций Кола-Выходной. Животное попало под вагоны и лишилось лапы и хвоста. Сердобольные рабочие связались с волонтерами, но поймать собаку не могли: даже истекая кровью и терпя сильнейшую боль, она не подпускала людей к себе. Но все-таки волонтерами удалось расположить ее к себе.

- Знаете, несчастье всегда ощущается острее, чем обычно, когда вокруг красота... Место стройки моста прекрасно: серебрящаяся в лучах вечернего солнца вода, прикрытые оранжевой кисеей сопки и макушки деревьев и спуск к воде, усыпанный розовыми камнями, среди которых лежит, свернувшись клубочком, небольшая собака. Наверное, еще день назад, пес убежал бы от нас, но сейчас у него уже просто не было сил, и он смотрел на нас печальными испуганными глазами. Ира гладила и одновременно придерживала собаку за холку, я перевязала пасть бинтом и через пять минут мы уже были в машине, не веря, кажется своей удаче. Спасибо мужчинам-строителям, встретившим нас и обезопасившим наш с Ирой спуск к воде и подьем по осыпающимся камням, - рассказала руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкина.

Назвали собаку Анной в честь Карениной. Пока ее везли к ветеринару, параллельно искали донора, так как бедняга потеряла много крови. Волонтеры надеются, что смогут выходить пострадавшего подопечного. Также для собаки ищут домашнюю передержку.

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