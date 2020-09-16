В Мурманской области хозяева привязали в лесу пса и оставили умирать

Красивого пса оставили одного в лесу на верную смерть. Фото: vk.com/murmanpriut

Страшно подумат, что было бы с этим псом, если бы не грибники, которые по воле случая пошли на тихую охоту именно в этот уголок леса и нашли животное, привязанное к дереву. Рядом валялся мешок с кормом.

Один из мужчин связался с волонтерами из приюта для бездомных животных в Мурманске и попросил их помощи вывезти пса из леса.

- Вика поехала в лес вместе с сообщившем о собаке человеком,. - рассказывает руководитель приюта Оксана Анчишкина. - Пес встретил их спокойно и также спокойно сел в машину, а я тем временем искала того, кто мог бы приютить собаку и прояснить его происхождение. Откликнулась на мою просьбу Татьяна Валяева - заводчик породы кане корсо. Она договорилась о временном приюте собаки в гостинице, оплатила ее на несколько дней и начала поиск заводчика по клейму. Мы уже уверенно можем сказать, что собака мурманского разведения, относится к клубу "Цербер".

Пса крепко привязали к дереву, а рядом бросили корм. Фото: vk.com/murmanpriut

В тот же день волонтеры начали поднимать записи, чтобы установить хозяев. Мешало то, что цифры на клейме почти стерлись. Но все-таки на паху нашли номер, по которому установили, что пса зовут Скай, также удалось выйти на заводчика.

- Он в курсе проблемы, к людям собака адекватна, в вольере ведет себя очень плохо, когда мои девчонки уходили, Скай просто жалобно выл, думаю, также он выл в лесу, когда его там оставили, - продолжает Оксана Анчишкина.

Волонтеры не теряют надежду вычислить владельцев.

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