В Мурманске вынесли приговор живодеру, истязавшего собаку три месяца

Суд вынес приговор очередному живодеру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северяне славятся своими добротой и отзывчивостью. Однако среди них находятся и те, кто шокирует жестокостью. Напомним: недавно в колонию отправили 37-летнего мужчину, который выкинул собаку с третьего этажа. Теперь же пере судом предстал 22-летний житель Мурманска, который издевался над четвероногим другом целых три месяца.

- С января по март молодой человек в своей квартире бил собаку ногами, привязывал ее за шею тканевой веревкой к батарее, надевал на нее намордник, не подходящий по размеру, лишая возможности пить и есть, - описывают события в прокуратуре Мурманской области.

Скорее всего, животное в итоге бы умерло страшной смертью, если бы не вмешательство зоозащитников. Ветеринары диагностировали у четвероногого друга перелом ребер, синдром ростральной части черепа 2-3 стадии, синдром длительного сдавливания области скакательных суставов 2-3 стадии, нарушение минерального обмена и рахит. Сейчас собаке уже ничего не угрожает. Она живет у человека, который проходил по этому делу свидетелем и спас беднягу.

- Суд признал молодого человека виновным в совершении преступлении по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Его приговорили к 280 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил, - уточнили в ведомстве.

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