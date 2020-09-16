Родители Миши Жукова из Мурманска, для которого собирали 200 миллионов рублей на лечение, рассказали о его самочувствии

Тысячи людей подарили Мише шанс на жизнь, а его родителям - счастье. Фото: архив семьи Жуковых

Пять месяцев в Мурманской области длился сбор денег для маленького Миши Жукова. Когда ему еще не было годика, врачи поставили малышу диагноз "спинальная мышечная атрофия". Из-за нее дети не могу ходить, держать шею, а после становятся прикованы к кровати и перестают дышать.

Есть несколько способов победить болезнь, но в каждом случае лечение надо начинать до двух лет, а стоит оно очень дорого. Для Миши собирали почти 200 миллионов рублей, чтобы купить лекарство "Золгенсма" - самый дорогой препарат в мире. Зато всего один укол, и у ребенка есть шанс жить.

Благодаря добрым людям со всей страны для Миша Жукова собрали 45 миллионов рублей, но до конца сбора оставалось 100 дней. И тогда случилось чудо: оставшуюся сумму перевел анонимный благотворитель. Сейчас мальчик уже получил заветный укол, а его родители рассказали, как малыш себя чувствует.

- Миша окреп! Он может сидеть продолжительное время, но мы пока долго не даем. Самостоятельно сесть еще не может. У него получается поднимать ножки вверх, лежа на спине. Переворачивается со спины на живот и с небольшой помощью обратно(через руку пока не получаеться перевернуться). Мы продолжаем заниматься дома, к Мише приходит его любимая Елена Васильевна. В среду начинаются занятия в реабилитационном центре при поликлинике. Впереди нас ждут еще занятия у остеопата. В общем, Миша занимается, и впереди еще много работы. Мы продолжаем искать реабилитационный центр, который специализируется на СМА, пока не нашли, но время еще есть, - рассказали родители Миши.

Также анализы мальчика почти пришли в норму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотограф из Мурманска рассказывает о своей борьбе с раком. Евгений Молчановский ведет паблик "Мой решающий момент" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru