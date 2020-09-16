На дороге Апатиты-Кировск произошло ДТП из-за медведицы с медвежатами

Водитель пыталась уйти от столкновения и вылетела в кювет. Фото: vk.com/kirap51

Аварии с лосями в Мурманской области не редкость, а вот другие крупные животные причиной ДТП становятся реже. 14 сентября в районе Кировска водитель попала в неприятную ситцуацию из-за вышедшей на дорогу медведицы с медвежатами.

Ситуацию осложнило то, что случилось это около двух часов ночи, когда из-за темноты автолюбители позже замечают опасность на дороге.

- В районе 11 километра 460 метров автодороги Апатиты - Кировск водитель Daewoo Matizпри объезде диких животных, пересекавших проезжую часть дороги, утратила контроль над транспортным средством и совершила съезд с дороги в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Апатитов. По данному факту проводится проверка, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Стоит уточнить, что иномарка вылетела в поле. Если бы рядом были деревья, последствия могли бы быть серьезнее.

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