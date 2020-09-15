Судебные приставы разыскивают семейную пару из Мурманска

Возможно, у северян есть родственники в Апатитах. Фото: пресс-служба УФССП по МО

Судебные приставы Мурманской области разыскивают северян по исполнительному производству неимущественного характера. Что именно натворили северяне - не уточняется. Известно только, что должники - не алиментщики, и должны совершить определенные действия, не связанные с передачей денег или имущества.

- Межрайонное отделение судебных приставов по Мурманску, Кольскому району и Североморску ведет розыск семейной пары. Разыскиваются 35-летняя Живолуп Алена Константиновна, уроженка Иваново, и 43-летний Живолуп Сергей Николаевич, уроженец Ростовской области, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Как рассказали "КП" в ведомстве, оба они - жители Мурманска. Есть данные, что из заполярного региона они уже уехали, а поэтому поиски затрудняются. Также, возможно, у должников есть родственники в Апатитах.

Информацию о местонахождении должников просят незамедлительно сообщить инициатору розыска по телефону: 8 (8152) 40-22-72 или в дежурную часть Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области: 8 (8152) 42-08-55.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски жителя Гаджиево, который уехал в лес на автомобиле. Тело 55-летнего Олега Кульмана нашли у автоподъезда к Гаджиево (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru