Памятник рухнул с постамента. Фото: vk.com/liinahamari_official

Горько, когда такие события происходят, еще тяжелее, когда понимаешь, что все это - в год празднования 75-летия Великой Победы.

Вечером 14 сентября в Мурманской области стало на один мемориал в память о Великой Отечественной войне меньше. В Лиинахамари рухнул памятник подводникам.

- Не стало памятника советским подводникам. Причины неизвестны, - сообщила в день ЧП группа "Лиинахамари. И не только".

С момента установки памятника прошло 48 лет. Фото: vk.com/liinahamari_official

Эту же фразу - "причины неизвестны" - мы услышали в администрации Печенгского района.

- В данный момент проводится проверка, - уточнили в администрации.

С момента установки памятника в Лиинахамари прошло 48 лет. Как многие военные монументы в Мурманской области, он нуждался в постоянном уходе. Установили памятник в память о подвиге моряков, которые защищали порт.

- Среди белого дня 22 августа 1941 года, ровно в 14 часов, подлодка И. И. Фисановича атаковала океанский транспорт водоизмещением около восьми тысяч тонн, пришедший с военными грузами для лапландской группировки Дитла. Точно определив прямое попадание торпеды и взрыв транспорта, Фисанович не потерял ни минуты в гавани. Он вывел лодку обратно в море, значительно опередив кинувшиеся в погоню вражеские корабли. Смелый прорыв увенчался полным успехом. Спустя сутки подлодка повторила атаку, теперь уже в море, и уничтожила второй торпедой еще один транспорт противника, - сообщает "Лиинахамари. И не только".

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