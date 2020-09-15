Серьезное ДТП в Мурманске: столкнулись грузовой фургон и "ВАЗ", пострадал пассажир

Авария произошла на улице Старостина. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Не проходит и дня, когда бы на дорогах областного центра обошлось без происшествий. Так, утром 15 сентября в Мурманске произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

- В 10.40 час. в районе дома № 95 на улице Старостина столкнулись два автомобиля - "ВАЗ" и грузовой фургон Hyundai. В дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир отечественного авто, которого доставили в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. На месте работает экипаж ГИБДД, все полные обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Заполярные госавтоинспекторы просят водителей быть как можно осторожнее и внимательнее на дорогах.

Напомним: 14 сентября водитель Kia в Мурманске сбил на "зебре" пешехода. Пострадавшего доставили в медучреждение. А 13 сентября столкнулись "ВАЗ" и Renault, где пострадал пожилой водитель отечественного авто.

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